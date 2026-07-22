Названы возможные перемены в ВСУ с приходом нового главнокомандующего

Военный эксперт Живов: В ВСУ могут пройти изменения по использованию солдат на передовой

С приходом на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого принципиально в украинской армии ничего не изменится, однако могут пройти изменения по использованию личного состава на передовой, рассказал военный эксперт Алексей Живов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Во вторник, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Михаил Драпатый станет новым главнокомандующим ВСУ. Этому предшествовал конфликт между прошлым главкомом Александром Сырским и отправленным в отставку министром обороны Михаилом Федоровым.

Эксперт напомнил, что отставки предыдущего министра обороны Украины и главнокомандующего ВСУ произошли во многом по политическим причинам, а также из-за того, что украинская армия испытывает существенный дефицит людей на фронте. По его мнению, с приходом Драпатого произойдут перестройки по использованию личного состава на передовой, но принципиальные вещи не изменятся.

«Принципиальные вещи — это то, что Украина взяла за основу тактику террора. Наносить удары по российским гражданским объектам, нефтеперерабатывающим предприятиям, складам, людям в рейсовых автобусах и так далее — в этом плане никаких изменений не будет. Драпатый — такой же мясник, убийца и русофоб, как и его предшественник Сырский. Изменения возможны в вопросах комплектования украинской армии и применения личного состава», — объяснил Живов.

Ранее сообщалось, что на Украине сменилось руководство Минобороны: министр обороны Михаил Федоров был отправлен в отставку. По данным «Украинской правды», одной из причин этого стали затяжные конфликты с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, при этом издание не исключало и возможной отставки главкома.