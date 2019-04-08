Россиянам станет проще ездить в Турцию

Президент России Владимир Путин заявил о дальнейшей либерализации визового режима между Москвой и Анкарой, сообщает РИА Новости.

Заявление было сделано на пресс-конференции, которую президенты обеих стран дали по окончании российско-турецких переговоров.

По словам Путина, Турция пользуется особым вниманием и популярностью у российских туристов благодаря своим памятникам истории и культуры, а также курортам. Это доказывает тот факт, что в 2018 году Россия стала первой по числу иностранных туристов: Турцию посетили шесть миллионов россиян.

В настоящее время власти обеих стран последовательно работают над либерализацией взаимного визового режима. Так, отметил российский лидер, вскоре будут отменены визы для профессиональных водителей.

В марте 2019 года стало известно, что Великобритания увеличила цену визы в Соединенное Королевство. Многократная виза на полгода будет стоить 95 фунтов (прежде было 93 фунта), многократная виза на два года — 361 фунт (ранее 350), на пять лет — 655 фунтов (ранее 636), виза сроком до 10 лет — 822 фунта вместо 798.

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