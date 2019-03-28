Определено самое удобное для путешествий гражданство

Международное агентство Henley & Partners опубликовало обновленный индекс самых удобных для путешествия паспортов (рейтинг стран, граждане которых могут посещать без визы другие государства). Полный список размещен на официальном сайте компании.

Лидерами рейтинга стали Япония, Сингапур и Южная Корея. Граждане этих стран могут совершить безвизовый въезд в 189 государств.

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На втором месте оказалась Германия с показателем 188 стран. За ней последовали Франция, Дания, Финляндия, Италия и Швеция, каждая из которых может позволить своим гражданам летать без визы в 187 стран.

Россия заняла 47-е место (118 стран), а Украина — 40-е (128 стран).

Япония уже не первый раз занимает лидирующую позицию в индексе самых «сильных» паспортов. В январе 2019 года она также заняла первое место в рейтинге Henley & Partners с показателем 190 стран.

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