Определено самое привлекательное для путешествий гражданство

Япония возглавила рейтинг самых влиятельных в мире паспортов, составленный международной консалтинговой компанией Henley & Partners в преддверии туристического сезона. Об этом пишет Gulf News.

На их официальном сайте был опубликован список 100 стран, гражданам которых легче всего путешествовать благодаря отсутствию визовых ограничений.

На первом месте в «Индексе паспортов» оказалась Япония, позволяющая своим гражданам путешествовать без визы в 189 стран.

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Второе место разделили Германия и Сингапур — 188 безвизовых направлений. Третьими идут Испания, Италия, Финляндия, Франция, Швеция и Южная Корея, предоставляющие своим жителям возможность поехать без визы в 187 зарубежных государств.

На последних позициях в топ-100 оказались Афганистан и Ирак (30 стран), Сирия и Сомали (32 страны) и Пакистан (33 страны).

Россия заняла в рейтинге влиятельных паспортов 47-е место (118 стран), а Украина — 38-е (128 стран).

В марте мексиканская неправительственная организация «Гражданский совет по общественной безопасности и уголовному правосудию» опубликовала топ-50 самых опасных городов мира. На первом месте в рейтинге оказался мексиканский город Лос-Кабос. В 2017 году на каждые 100 тысяч жителей там приходилось 111,33 убийства.

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