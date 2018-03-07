Назван самый опасный город в мире

Мексиканская неправительственная организация «Гражданский совет по общественной безопасности и уголовному правосудию» опубликовала топ-50 самых опасных городов мира.

На первом месте в рейтинге оказался мексиканский город Лос-Кабос. В 2017 году на каждые 100 тысяч жителей там приходилось 111,33 убийства. За один год число убийств выросло на 500 процентов: с 61 в 2016 году до 365 в 2017.

На втором месте в списке поставили столицу Венесуэлы Каракас — 111,19 убийства на 100 тысяч жителей. На третьем — еще один популярный у туристов мексиканский город Акапулько (106,63).

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Латиноамериканские города заняли наибольшее количество мест в рейтинге. Среди них 17 бразильских, 12 мексиканских, пять венесуэльских и три колумбийских города. Также в топ-50 попали города ЮАР — Кейптаун, Дурбан и Нельсон Мандела Бэй и пять городов США — Сент-Луис, Балтимор, Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), Новый Орлеан и Детройт. В списке нет ни одного европейского или азиатского городов.

В марте картографический сервис MAPS.ME опубликовал рейтинг 20 самых популярных у зарубежных туристов мест в России. Эксперты подсчитали, сколько раз иностранцы скачивали карту той или иной местности, и составили список самых посещаемых регионов страны.

В тройку вошли Москва, Санкт-Петербург и Иркутская область. На четвертом и пятом местах оказались Красноярский край и Вологодская область. Также в первую десятку попали Архангельская, Свердловская и Калининградская области, Карелия и Бурятия.

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