Иностранцы начали массово выкачивать карты российских городов

Картографический сервис MAPS.ME опубликовал рейтинг 20 самых популярных у зарубежных туристов мест в России, сообщается в релизе, поступившем в редакцию «Ленту.ру».

Эксперты MAPS.ME подсчитали, сколько раз иностранцы скачивали карту той или иной местности, и составили список самых посещаемых регионов страны. В тройку вошли Москва, Санкт-Петербург и Иркутская область. На четвертом и пятом местах оказались Красноярский край и Волгоградская область. Также в первую десятку попали Архангельская, Свердловская и Калининградская области, Карелия и Бурятия.

Краснодарский край оказался на 11 месте. Кроме него, во вторую десятку востребованных регионов вошли Калужская, Смоленская, Тверская, Ростовская, Владимирская и Псковская области, Татарстан, Адыгея и Республика Саха.

По результатам исследования, в 14 из 20 наиболее привлекательных у иностранцев регионах нет городов-миллионеров.

Также известно, что карты Тамбовской области, Калмыкии и Еврейской автономной области пользовались меньшим спросом у пользователей приложения. Эти регионы не вошли в двадцатку.

Материалы по теме Вот вам фугу Почему туристам опасно есть за границей

В феврале американец Оливер Кмиа сделал подборку фотографий из Instagram, на которых изображены однотипные достопримечательности всего мира. Одинаковые снимки разных пользователей мужчина нашел по хештегам и скомпоновал в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook. Автор видеоподборки объяснил научному блогу BoingBoing, что попытался создать саркастическое видео, отображающее клише в массовом туризме.

«Я понял, что многие путешественники не наслаждаются моментом, а полностью увлечены своими смартфонами, и их цель — разместить фотографию в соцсети в погоне за лайками и подписчиками», — сказал Кмиа.

На почти идентичных фотографиях люди принимают различные позы на фоне всемирно известных достопримечательностей, таких как Фонтан Треви в Риме, Пизанская башня, Мона-Лиза в Лувре, Эйфелева башня, Тадж-Махал, Эмпайр-стейт-билдинг.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!