Американец доказал отсутствие фантазии у туристов

Американец Оливер Кмиа сделал подборку фотографий из Instagram, на которых изображены однотипные достопримечательности всего мира. Одинаковые снимки разных пользователей мужчина нашел по хештегам и скомпоновал в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

Автор видеоподборки объяснил научному блогу BoingBoing, что попытался создать саркастическое видео, отображающее клише в массовом туризме. «Я понял, что многие путешественники не наслаждаются моментом, а полностью увлечены своими смартфонами, и их цель — разместить фотографию в соцсети в погоне за лайками и подписчиками», — сказал Кмиа.

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На почти идентичных фотографиях люди принимают различные позы на фоне всемирно известных достопримечательностей, таких как Фонтан Треви в Риме, Пизанская башня, Мона-Лиза в Лувре, Эйфелева башня, Тадж-Махал, Эмпайр-стейт-билдинг.

Пользователи Instagram использовали одинаковые хештеги под своими снимками, например #easyjet, #followmetoo, #passport, #carselfie.

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