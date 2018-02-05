Американец доказал отсутствие фантазии у туристов

Американец Оливер Кмиа сделал подборку фотографий из Instagram, на которых изображены однотипные достопримечательности всего мира. Одинаковые снимки разных пользователей мужчина нашел по хештегам и скомпоновал в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook.
Автор видеоподборки объяснил научному блогу BoingBoing, что попытался создать саркастическое видео, отображающее клише в массовом туризме. «Я понял, что многие путешественники не наслаждаются моментом, а полностью увлечены своими смартфонами, и их цель — разместить фотографию в соцсети в погоне за лайками и подписчиками», — сказал Кмиа.
На почти идентичных фотографиях люди принимают различные позы на фоне всемирно известных достопримечательностей, таких как Фонтан Треви в Риме, Пизанская башня, Мона-Лиза в Лувре, Эйфелева башня, Тадж-Махал, Эмпайр-стейт-билдинг.
Пользователи Instagram использовали одинаковые хештеги под своими снимками, например #easyjet, #followmetoo, #passport, #carselfie.