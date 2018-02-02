На пляже в Ницце образовалась огромная круглая воронка

В Ницце на пляже Лидо образовался кратер диаметром пять и глубиной два метра. Об этом сообщает французский канал BFMTV.

Углубление, заполненное мутно-белой водой, появилось в среду, 31 января. В источнике сообщается, что грунт провалился из-за размытия почвы подземными водами. Аналогичные случаи происходили трижды за десятилетие на этом искусственно созданном пляже.

Материалы по теме Бомбический отдых Что делать туристу во время ядерной войны

Мэр города Кристиан Эстрози поспешил успокоить жителей и написал в своем Twitter, что это обычное природное явление, которое происходит до четырех раз в год. «Специально для журналистов сообщаю: нет, это не трамвай, который поехал в объезд», — пошутил Эстрози.

На пляже установлен периметр безопасности. В пятницу, 2 февраля, планируется засыпать воронку после проведения геологических исследований участка.

Ранее сообщалось, что в одной из больниц Флориды скончался американец Ли Гоггин, который ради шутки пытался закопать себя в песок и попал под обвал дюны на одном из городских пляжей. Около получаса мужчина провел в песке, и его сердце остановилось. Он умер в клинике спустя два дня, находясь в медикаментозной коме.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!