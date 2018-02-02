На пляже в Ницце образовалась огромная круглая воронка

В Ницце на пляже Лидо образовался кратер диаметром пять и глубиной два метра. Об этом сообщает французский канал BFMTV.
Углубление, заполненное мутно-белой водой, появилось в среду, 31 января. В источнике сообщается, что грунт провалился из-за размытия почвы подземными водами. Аналогичные случаи происходили трижды за десятилетие на этом искусственно созданном пляже.
Мэр города Кристиан Эстрози поспешил успокоить жителей и написал в своем Twitter, что это обычное природное явление, которое происходит до четырех раз в год. «Специально для журналистов сообщаю: нет, это не трамвай, который поехал в объезд», — пошутил Эстрози.
На пляже установлен периметр безопасности. В пятницу, 2 февраля, планируется засыпать воронку после проведения геологических исследований участка.
Ранее сообщалось, что в одной из больниц Флориды скончался американец Ли Гоггин, который ради шутки пытался закопать себя в песок и попал под обвал дюны на одном из городских пляжей. Около получаса мужчина провел в песке, и его сердце остановилось. Он умер в клинике спустя два дня, находясь в медикаментозной коме.