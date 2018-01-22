Гигантская волна уничтожила самый большой пляж Сочи

В минувшие выходные 6-метровые волны разрушили набережную Олимпийского парка Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Шторм повредил самый большой пляж Имеретинской низменности: волной унесло гальку и брусчатку с набережной, в асфальте образовались провалы, пострадали деревянные ограждения и зеленые насаждения.

Сервисные службы курорта ликвидируют последствия шторма, в восстановительных работах принимают участие 20 человек.

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Ранее сообщалось, что три пляжа Сочи номинированы на получение в 2018-м году премии «Голубой флаг». Будут награждены зоны отдыха «Чайка» в Лазаревском районе Сочи, «Приморский» в Центральном районе и «Бархатные сезоны» в Имеретинской низменности (Адлер).

«Голубой флаг» — международная награда, ежегодно вручаемая некоммерческой организацией «Фонд экологического образования» (FEE) с 1985 года. Этой премией отмечают экологически чистые пляжи, где соблюдаются все нормы безопасности и гарантируется высокое качество воды. В общей сложности обладателями «Голубого флага» являются около четырех тысяч береговых зон в 45 странах мира.

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