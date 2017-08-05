Фонтан грязной воды на сочинском пляже сочли за выброс нечистот

Видео: sochi.now / Instagram

На пляже Чкаловский в Сочи произошел выброс питьевой воды из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщается на сайте городской администрации в субботу, 5 августа.

«Авария повлекла за собой смыв примесей грунта и земли со стен ливневого коллектора, что и дало соответствующий окрас потоку», — отмечается в заявлении пресс-службы. В администрации также пояснили, что водовод обслуживает предприятие «Сочиводоканал», которое уже не раз допускало подобные инциденты.

В сообщении подчеркивается, что выброс не несет угрозы экологии, а взятые пробы не выявили патогенной флоры.

Ранее в субботу в соцсетях распространились видео от очевидцев, на которых виден серо-бурый поток, бьющий из земли. Многие свидетели случившегося решили, что произошел прорыв канализации. Олег, автор одного из роликов, в группе LEIKA во «ВКонтакте» рассказал, что посреди пляжа «забил гейзер с нечистотами». «Вокруг такая вонь пошла, люди едва сознание не теряли от резкого запаха. Вот так и позагорали», — написал он.