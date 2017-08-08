И шашлычок под коньячок

В 2018 году сочинские пляжи «Чайка», «Приморский» и «Бархатные сезоны» удостоятся престижной международной премии «Голубой флаг», присуждаемой лучшим пляжам мира. Пока в России только две такие зоны отдыха (в Крыму и Калининградской области). «Лента.ру» посмотрела, как сегодня проводят время гости «Чайки», «Приморского» и «Бархатных сезонов», что они публикуют в Instagram.
«Чайка»
«Чайка», возможно, лучший пляж Лазаревского. Он растянулся более чем на семь километров. Здесь можно встретить и песчаные участки, однако большая часть — отшлифованная водой галька. Работают кафе, оборудована спасательная вышка, и конечно же, имеются туалеты и душевые — это обязательно для пляжей с «Голубым флагом».
«Бархатные сезоны»
Еще один адлеровский пляж, который может попасть в список «Голубого флага», считается самым южным в стране — он находится в непосредственной близости от границы с частично признанной республикой Абхазия. Протяженность прибрежной полосы — 556 метров, ширина — 50 метров. Открыт с 8 до 20 часов, вход бесплатный.
«Приморский»
Это в центральном районе Сочи. Вход в море пологий, туристам предлагают привычные для черноморского берега развлечения — катание на банане, водные велосипеды и так далее. Протяженность пляжа — около 700 метров.