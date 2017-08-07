Три российских пляжа получат «Голубой флаг»

Трем пляжам в Сочи в 2018 году будет присуждена международная премия «Голубой флаг». Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает РИА Новости.

Такое заявление сделал начальник управления по курортному делу и туризму местной администрации Сергей Доморат. По его словам, престижную награду получат зоны отдыха «Чайка» в Лазаревском районе Сочи, «Приморский» в Центральном районе и «Бархатные сезоны» в Имеретинской низменности (Адлер).

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«Почти все пляжи Большого Сочи приведены к единому архитектурному облику, осталось немного доработать Лазаревский район», — рассказал Доморат.

В июне текущего года стало известно, что «Голубой флаг» получила вторая российская зона отдыха — крымский пляж «Массандровский». В 2016-м прибрежная зона в Калининградской области первой в России удостоилась этой награды.

«Голубой флаг» — международная награда, ежегодно вручаемая некоммерческой организацией Фонд экологического образования (FEE) с 1985 году. Этой премией отмечают экологически чистые пляжи, где соблюдаются все нормы безопасности и гарантируется высокое качество воды. В общей сложности обладателями «Голубого флага» являются около четырех тысяч береговых зон в 45 странах мира.