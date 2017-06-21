Всем пляжам пляж

Во вторник, 20 июня, стало известно, что Массандровский пляж в Ялте удостоен престижной мировой премии «Голубой флаг». Из российских пляжей такая награда есть лишь у зоны отдыха поселка Янтарный в Калининградской области. Впервые «Массандровский» удостоился награды «Голубой флаг» в 2010 году, однако после присоединения Крыма к России его этого статуса лишили. «Лента.ру» с помощью Instagram посмотрела, как сегодня выглядит один из лучших пляжей страны.

A post shared by Массандровский Пляж (@massandrabeach) on Jun 10, 2017 at 10:28am PDT

A post shared by Путешествия в Крым (@82ru.ru) on May 24, 2017 at 2:04am PDT

Спасибо вам за этот день @zay_ask5828 @nastya_kotenok2003 @_alena_wppr_ #море #солнце #галька 😂 #массандровскийпляж #эйльфелевабашня #прогулка A post shared by Лиза Заика (@lizazaika2640) on May 29, 2017 at 7:59am PDT

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A post shared by anna vorobova (@naughty_nuta) on Jun 18, 2017 at 12:02pm PDT

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A post shared by Гульнара (@ablyazova) on Sep 13, 2016 at 7:51am PDT

A post shared by Tanushka (@76tanushka) on Oct 3, 2016 at 1:23am PDT

A post shared by Мия (@miyadokinova) on Jun 19, 2017 at 3:31pm PDT