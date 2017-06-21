Во вторник, 20 июня, стало известно, что Массандровский пляж в Ялте удостоен престижной мировой премии «Голубой флаг». Из российских пляжей такая награда есть лишь у зоны отдыха поселка Янтарный в Калининградской области. Впервые «Массандровский» удостоился награды «Голубой флаг» в 2010 году, однако после присоединения Крыма к России его этого статуса лишили. «Лента.ру» с помощью Instagram посмотрела, как сегодня выглядит один из лучших пляжей страны.
Всем пляжам пляж
Как выглядит ялтинская прибрежная зона, удостоенная «Голубого флага»
Фото: Eric Gaillard / Reuters
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