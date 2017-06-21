На пляже в Анапе слепили «снеговика» из водорослей

Видео: ПО ПРАВОМУ БОРТУ / VIOLA Expedia Travel / YouTube

Туристка слепила фигуру снеговика из водорослей на одном из пляжей Анапы. Видео с необычной скульптурой опубликовано на канале YouTube По правому борту / VIOLA Expedia Travel.

«Вот творческая я натура, никак не дает мне душа покоя. Пожалуйста, не оставляйте без внимания мое творение. Давайте придумаем имя нашему снеговичку анапскому», — сказала девушка. Туристка также призвала заботиться о чистоте пляжей на краснодарском курорте. Как сообщает ГТРК «Кубань», местные дети прозвали необычную скульптуру «водорослевиком».

