На очистку «мусорного пляжа» в Индии ушло 85 недель

Добровольцы очистили заваленный мусором пляж в индийском городе Мумбаи. На эту работу у тысячи человек, убиравших зону отдыха Версова, ушло 85 недель, пишет Daily Mail.

С пляжа в общей сложности было вывезено свыше пяти тысяч тонн отходов. Данную кампанию начал индийский адвокат Афроз Шах (Afroz Shah).

Кадр: Mint / YouTube

Как вспоминает 33-летний юрист, он вместе с соседом своими силами начали очищать Версову еще в октябре 2015 года. В итоге позднее к ним присоединились более тысячи добровольцев, включая местных рабочих, школьников и даже звезд Болливуда.

Шах пояснил, что переехал в квартиру рядом с пляжем два года назад и был обеспокоен количеством мусора в Версове, в котором, по его словам, можно было утонуть. За свои усилия в 2016 году адвокат был отмечен наградой ООН «Чемпион Земли».

В феврале сообщалось, что десятки пляжей в районе австралийского Мельбурна закрыли второй раз за месяц из-за загрязнения их человеческими фекалиями.