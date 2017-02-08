Десятки пляжей Австралии второй раз за месяц закрыли из-за фекалий

Все 36 пляжей в заливе Порт-Филипп рядом с австралийским городом Мельбурн были закрыты второй раз за месяц из-за загрязнения их человеческими фекалиями. Об этом сообщает портал Mashable.

Отходы жизнедеятельности попали из канализации в океан из-за прошедших недавно в данном регионе проливных дождей. В итоге вода в районе прибрежных зон отдыха стала опасной для купания.

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Представитель управления по охране окружающей среды (EPA) заявил, что в организации обеспокоены возможностью вспышки инфекционных заболеваний из-за загрязнения пляжей.

Аналогичный инцидент произошел в Мельбурне в начале января. Тогда чиновники призвали местных жителей отказаться от посещений 21 пляжа.

В ноябре 2016 года прибрежные зоны отдыха в крымском городе Судак покрыли пятна мазута. В связи с этим посещение пляжей было ограничено.