Ядовитые медузы атаковали отдыхающих на пляжах Гоа россиян

На пляжах индийского штата Гоа зафиксировано нашествие ядовитых медуз. От атак животных пострадали российские туристы. Об этом в среду, 25 января, сообщает телеканал «360».

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Медузы, в частности, ужалили 10-летнюю дочь российской журналистки Дины Карпицкой. По словам женщины, девочке после этого пришлось лечиться больше недели. Карпицкая также рассказала, что от атак медуз в Гоа пострадала еще одна семья туристов из России.

В сентябре ряд пляжей на острове Пхукет в Таиланде пришлось закрыть из-за нашествия ядовитых физалий. В том же месяце туристка из России получила ожог ноги в результате нападения португальского кораблика в этом регионе.

В октябре все прибрежные зоны отдыха на Пхукете вновь стали доступны для отдыхающих.