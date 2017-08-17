Перечислены основные претензии туристов к отдыху в России

Большинство россиян, путешествующих по стране, не устраивает инфраструктура и сервис на отечественных курортах. Такую информацию в четверг, 17 августа, публикует пресс-служба Общественной палаты (ОП) России.

В ведомстве подвели итоги работы горячей линии по защите прав путешественников за летний сезон. Всего было получено свыше 800 обращений от отдыхающих.

Большая часть граждан (50 процентов) жаловалась на инфраструктуру и уровень обслуживания на курортах. Так, отдыхающие в Сочи выражали недовольство плохой уборкой номеров и неприветливым персоналом в отелях. Граждане также обращали внимание на грязные пляжи и мусор в городах. Большинство подобных сообщений поступало от отдыхающих в Краснодарском крае.

Материалы по теме Особенности ненавязчивого русского сервиса Что думают об отдыхе на отечественных курортах отпускники

Кроме того, порядка 30 процентов звонили в ОП, чтобы заявить о плохой работе авиаперевозчиков, отмене и задержках рейсов. Около 20 процентов обращались за разного рода консультациями: многих волновал курортный сбор и новые правила по поводу перевозки багажа.

Россияне также выражали претензии к отдыху в Турции. Туристов размещали не в тех отелях, в которых обещали селить изначально. Кроме того, уровень сервиса временами не соответствовал ожиданиям. Также оказалось, что в некоторые турецкие гостиницы отдыхающих заселяли с задержкой в несколько часов.

В январе стало известно, что главными причинами недовольства россиян отечественными гостиницами оказались стоимость завтрака и состояние номеров.