Путин подписал закон о курортном сборе

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в ряде регионов страны курортного сбора. Документ был опубликован в воскресенье, 30 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный налог будет взиматься в качестве эксперимента в Крыму, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Тестирование начнется в мае 2018 года и продлится вплоть до конца декабря 2022-го.

Материалы по теме Налог на отдых Что ждет россиян после принятия закона о курортном сборе

Объекты размещения будут брать с отдыхающих плату за пользование курортной инфраструктурой. В 2018 году размер сбора не будет превышать 50 рублей с человека в сутки. Затем его поднимут до максимальной суммы в 100 рублей.

Размер налога может быть уменьшен в зависимости от сезона, времени пребывания туриста в гостинице и других факторов. Местные власти даже могут на время отменить его, если сочтут этот нужным.

Доходы от сбора будут поступать в региональные бюджеты и использоваться для развития курортной инфраструктуры. По итогам эксперимента примут решение о том, распространять ли такую практику на всю Россию.

Совет Федерации одобрил закон 25 июля, Госдума приняла его 19 июля..

В середине июля глава комитета крымского парламента по туризму Алексей Черняк заявил, что неизвестные лица пытаются взимать с отдыхающих на полуострове курортный сбор, хотя эксперимент еще не стартовал. Он призвал сообщать о таких случаях в полицию.

