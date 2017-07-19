Власти Крыма рассказали о преимуществах курортного сбора

Глава комитета крымского парламента по туризму Алексей Черняк в среду, 19 июля, рассказал корреспонденту «Ленты.ру» о преимуществах курортного сбора.

По словам чиновника, новый налог пойдет на пользу туристической отрасли страны. При реализации нововведения властям придется выводить из тени объекты размещения, которые работают нелегально, так как взимать сбор с отдыхающих должны будут официально зарегистрированные гостиницы, хостелы и прочие аналогичные заведения.

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Кроме того, плюс данной инициативы в том, что доходы от сбора пойдут на развитие курортной инфраструктуры регионов, добавил Черняк. «Население приморских городов в летний период увеличивается в пять-шесть, иногда в десять раз из-за притока туристов», — отметил глава комитета.

По его словам, эта возросшая нагрузка ложится на инфраструктуру курортов. Благодаря средствам от нового налога местные власти смогут обновить туристические объекты, пояснил Черняк.

Чиновник добавил, что эксперимент по введению данного сбора покажет, нужно ли распространять его по всей России. Он напомнил, что в СССР подобный налог вводился три раза. Кроме того, сбор взимали и в современной России, в период с 1991 по 2004 года.

Ранее в среду Госдума приняла в третьем чтении закон о новом налоге. Сбор начнут взимать в тестовом режиме в 2018-2022 годах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Предполагается, что его сумма не должна превышать 100 рублей с человека в сутки.

Сумма налога может варьироваться в зависимости от сезонности, времени пребывания туриста в объекте размещения, местонахождения курорта и других факторов. Он также может быть и отменен, если такое решение примут местные власти.