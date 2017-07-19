Госдума приняла закон о курортном сборе

Госдума в окончательном, третьем чтении приняла закон о введении в России курортного сбора. Об этом в среду, 19 июля, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предусматривает эксперимент по взиманию налога с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Сбор начнут взимать в 2018 году. Его сумма не должна превышать 100 рублей с человека в сутки.

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Предполагается, что эксперимент продлится четыре года. По его итогам власти решат, нужно ли вводить подобный налог на всей территории страны. Средства от такого сбора планируется направить на развитие курортной инфраструктуры российских регионов.

Ранее в июле глава комитета крымского парламента по туризму Алексей Черняк рассказал, что неизвестные лица пытаются взимать с путешественников в Крыму курортный сбор. Чиновник призвал отдыхающих, которые сталкиваются с подобными случаями, сообщать об этом в полицию.

Правительство внесло упомянутый законопроект в Госдуму в начале мая. Президент России Владимир Путин поручил ввести курортный сбор в сентябре 2016 года.