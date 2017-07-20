Путешествия
 
Последние новости
Потерявшийся трехлетний мальчик в Черноземье прошел 7 километров перед гибелью
Фанаты сбили снимавший футбольный матч коптер туалетной бумагой
Дом Юлии Латыниной облили зловонной жидкостью
В сети удивились замурованному в стене неизвестному существу
Раскрыты сроки наступления глобальных пожаров в Сибири
Кремль и Белый дом назвали абсурдом заявления о «тайной встрече» Путина и Трампа
Состояние ног участника «Тур де Франс» ужаснуло его подписчиков
Популярные новости
Потерявшийся трехлетний мальчик в Черноземье прошел 7 километров перед гибелью
В сети удивились замурованному в стене неизвестному существу
Состояние ног участника «Тур де Франс» ужаснуло его подписчиков
Дом Юлии Латыниной облили зловонной жидкостью
Россия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров
Раскрыты сроки наступления глобальных пожаров в Сибири
«Мегафон» дал оскорбленному клиенту скидку до конца тысячелетия

Налог на отдых

Что ждет россиян после принятия закона о курортном сборе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В среду, 19 июля, Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает взимание специального налога с туристов, которые посещают Алтайский и Краснодарский край, Ставрополье, а также Крым. «Лента.ру» оценила значение и перспективы нововведения.

Суть вопроса

В соответствии с новым законом, с 1 января 2018 года каждый, кто приезжает на отдых в один из четырех российских регионов, должен уплатить курортный налог. Размер выплаты зависит от сезона, расположения курорта, продолжительности проживания в конкретном месте и других факторов. Конкретную сумму субъекты РФ вправе устанавливать самостоятельно, но она не должна превышать 50 рублей в сутки с человека в 2018 году и 100 рублей в последующие годы. От налога освобождаются инвалиды I и II групп, ветераны, блокадники, герои СССР и России, лица, прибывшие на курорт для специализированного лечения, несовершеннолетние и некоторые другие льготные категории граждан. Их окончательный список также остается прерогативой региональных властей.

Право взимать курортный сбор предоставлено любому объекту размещения (гостиницам, санаториям, хостелам, гостевым домам, кемпингам, частным апартаментам и т.д.), оказывающему соответствующие услуги на легальной основе.

По прогнозам, за четыре года сумма поступлений в местный бюджет будет довольно значительной. Она составит от 2,02 миллиарда рублей в Ставропольском крае до 16,4 миллиарда рублей в Крыму.

Все собранные средства планируется направить на развитие объектов региональной туристической инфраструктуры. К таковым относятся объекты лечебно-оздоровительного, спортивного, социально-культурного и рекреационного назначения, включая леса, парки, пляжи и набережные. Пока нововведение объявлено временной мерой. Эксперимент продлится пять лет — до 31 декабря 2022-го. После оценки его экономической целесообразности будет принято решение, сохранять ли его в нынешнем виде и распространять ли на другие регионы.

Мировой опыт

Существуют две основные модели курортного сбора: либо турист платит фиксированную сумму в сутки или процент от стоимости оказываемых услуг непосредственно отельеру, либо курортный сбор сразу включается туроператором в стоимость тура. В последнем случае деньги делятся в заранее оговоренной пропорции между туроператором, региональными властями и конкретным отельером.

Курортный сбор — обычная практика во многих странах мира, и ее эффективность не вызывает сомнений. Только в Европе туристический налог ввели у себя 14 государств. Его сумма зависит от множества факторов — от страны, города, типа размещения, уровня гостиницы и даже стоимости конкретного номера. Например, в разных частях Италии курортный сбор колеблется от 0,5 до 7 евро, во Франции — от 1 до 3 евро, в Испании — от 0,7 до 2,5 евро, в Австрии — от 1 до 2,5 евро, в Бельгии — от 2,15 до 8,75 евро, в Болгарии — от 0,5 до 1,5 евро, в Хорватии — от 0,25 до 1 евро. В Париже — 0,99 евро за ночь в отеле от трех звезд и ниже, в четырех- и пятизвездочных — от 1,5 до 4,4 евро. В Гааге с постояльца кемпинга возьмут 1,27 евро, а с обитателя пятизвездочного отеля — 4,76 евро. В Берлине, Кельне и Амстердаме сбор привязан исключительно к номеру и составляет 5 процентов от его стоимости. В Будапеште эта сумма не превышает 4 процентов.

В других уголках планеты туристический сбор еще больше. Так, в Нью-Йорке он состоит из двух частей — фиксированной и плавающей. Первая составляет 2 доллара за ночь с человека. Вторая привязана к стоимости номера в сутки и равна 13,25 процента. В Египте туристы платят 7 долларов, в Таиланде — 12 евро, в Доминиканской Республике — 20 долларов, на Кубе — примерно 22 евро. В Марокко сумма туристического сбора зависит от стоимости авиабилета. Пассажиры бизнес-класса платят 400 дирхамов (около 36 евро), а прибывающие в страну эконом-классом — в четыре раза меньше.

Вырученные средства поступают в местный бюджет и расходуются на поддержание туристической инфраструктуры в широком смысле слова — не только на благоустройство, но также на проведение различных фестивалей и реставрацию памятников. А в Барселоне знаменитый храм Саграда Фамилия достраивается именно на деньги туристов.

В некоторых странах, например, в эмирате Рас-эль-Хайм, действует прогрессивная шкала налогообложения, благодаря которой бюджетные туристы не платят за богатых.

С 1991 по 2004 годы курортный сбор существовал и в России. Он был установлен в размере 5 процентов от минимальной месячной зарплаты Для гостей из дальнего зарубежья сумма была выше. В середине 2000-х, в рамках общего курса на резкое сокращение налогов для вывода бизнеса из тени, от сбора отказались.

Чего ждать

Участники отечественного туристического рынка в целом позитивно оценили данное постановление.

«Введение курортного сбора — это правильный путь», — полагает гендиректор холдинга «Випсервис» и советник главы Ростуризма Дмитрий Горин. — Однако в первый год было бы правильней сделать его фиксированным и взимать единую сумму за всю поездку».

По мнению председателя комитета Госсовета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, это решение положительно скажется на развитии отрасли. «Новый закон поможет легализовать деятельность многих объектов размещения, — заявил Черняк «Ленте.ру». — Кроме того, доходы от сбора пойдут на развитие курортной инфраструктуры, которая стремительно изнашивается из-за колоссального притока туристов в высокий сезон».

С ним согласен директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес. «Эта мера — на пользу отечественным курортам. Улучшение инфраструктуры приведет к развитию въездного и внутреннего туризма. При этом важно, чтобы полученные средства шли исключительно на развитие туризма в тех регионах, где они были собраны», — отметил Гинес.

Напротив, директор по связям с общественностью компании Tez Tour Лариса Аханова считает, что курортный сбор было бы логичнее вводить только после того, как вся туристическая инфраструктура страны будет приведена к общему знаменателю. «В среднем россияне отдыхают на российских курортах 7−10 дней. Причем бюджетным отдых внутри страны назвать нельзя. Для семьи из нескольких человек курортный сбор может представлять существенную сумму. А значит, есть опасность, что туристы отреагируют уходом в нелегальный сектор», — сказала Аханова.

С ней согласна PR-директор компании BSI Group Светлана Баранова. «Стоимость отдыха — одно из главных преимуществ российских курортов. Поэтому вводить дополнительный сбор необходимо максимально продуманно и осторожно, иначе последствия могут быть негативными», — прокомментировала Баранова.

Остается добавить, что во всех четырех регионах, перечисленных в новом законе о введении курортного сбора, в 2017 году отмечен рост турпотока по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. По данным компании Biletix, объем продаж авиабилетов а Горно-Алтайск увеличился на 34 процента, в Сочи — на 20 процентов, в Минеральные Воды — на 75 процентов. Что касается Крыма, то полуостров продолжает оставаться наиболее востребованным туристическим направлением на летний сезон.

Александр Сидоров

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Госдума приняла закон о курортном сборе
В Крыму рассказали о преимуществах курортного сбора
Турбизнес отреагировал на сообщения о подготовке Украиной блокады Крыма
Ростуризм выступил против налога на зарубежный отдых
Путешествия
Путешествия00:0914 июля

В гостях у гейши

Особенности сексуальной культуры в современной Японии
16:0619 июля

Гостей фестиваля Италии в Москве научат давить виноград и управлять яхтой

16:4419 июля

Эксперты перечислили негативные последствия курортного сбора

09:5518 июля

В России учредили первую общенациональную премию винных карт

Путешествия00:0313 июня

Сувлаки навсегда

Что нужно знать о греческой еде, отправляясь на отдых в эту страну
18:0619 июля

Пранкеры на самолетах обматерили туристов на французском пляже

16:0419 июля

Названы популярные у россиян страны Европы для отдыха компанией и в одиночку

14:1119 июля

В Крыму рассказали о преимуществах курортного сбора

Путешествия00:0918 июля
Agios Spyridon Bay, with a sandy beach, Paleokastrista, island Corfu, Ionian Islands, Greece, Europe Photographer: © Norbert Probst

«Визовый вопрос перестал быть препятствием для россиян»

Министр туризма Греции об all inclusive и предпочтениях российских туристов
13:1019 июля

Пассажиры чартера iFly отказались лететь в Турцию из-за опасений за свою жизнь

16:4713 июля

Собянин анонсировал открытие 11 московских гостиниц в этом году

11:5719 июля

Госдума приняла закон о курортном сборе

Россия
«Ощущение стабильности исчезло»
Почему россияне перестали верить в светлое будущее
МаксимМама-школьница оставила Максима в роддоме
Теперь малыша спасает новая семья, но им нужна срочная помощь
Потерявшийся трехлетний мальчик в Черноземье прошел 7 километров перед гибелью
Четверо детей и взрослый погибли в ДТП под Курском
Тамбовский пенсионер получил ожоги от воды из магазина
В подмосковных Мытищах тяжело пострадал зацепер
Затяжной прыжок в могилу
Как приживалась в России готическая субкультура и почему не прижилась
Все материалы
Мир
Таиландские раболовы
Гигантские флоты с экипажами из рабов губят индонезийскую экономику
Георгий Толорая: Что ответит Пхеньян
Почему ядерное оружие у КНДР не станет залогом мира на Корейском полуострове
Себастьян КурцВнешнеполитический Курц Австрии
Самый молодой в мире министр иностранных дел метит в кресло канцлера
Кремль и Белый дом назвали абсурдом заявления о «тайной встрече» Путина и Трампа
Россия согласилась с кандидатурой нового посла США
Бой за печень исламиста
Филиппинские военные с помощью иностранцев добивают боевиков в Марави
Тимофей Бордачев: Оживление Европы
Президент Макрон обещает сделать новый политический сезон в ЕС крайне интересным
Все материалы
Бывший СССР
Андрей ПарубийПалата чудаков
Уголовное, скандальное и фейковое прошлое депутатов Верховной Рады
Спикера Рады сравнили с героями «Свадьбы в Малиновке»
Александр ЗахарченкоОт Новороссии до Малороссии
Почему в Донецке объявили о создании нового государства
Крышевавший порнобизнес украинский контрразведчик попался на взятке
Киев призвал Москву осудить провозглашение Малороссии
В оперу Чайковского на Украине включили любимую песню Бандеры
Литовский мэр извинился за участие детей в «российской пропаганде»
Все материалы
Финансы
Проедая благосостояние
В России нашли новый способ повысить пенсии
АСВ сообщило о выплате возмещения вкладчикам «Югры» в соответствии с графиком
Банк России рассмотрит претензии Генпрокуратуры по «Югре»
Генпрокуратура потребовала отменить решения ЦБ по «Югре»
Россия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров
Ткачеву для низких цен понадобилось больше овощехранилищ
Шестой Летний кампус РАНХиГС завершился
Все материалы
Бизнес
Мясо в шоколаде
Какие продукты Россия продает загранице
Чудо техники
Почему «Восточный Порт» называют лучшим угольным терминалом России
Опора на РЭЦ
Российские экспортеры выходят на мировые рынки при поддержке государства
Издатели пожаловались в ФАС на Минобрнауки
«Роснефть» уличила «Систему» в сознательном дроблении реорганизации «Башнефти»
На МАКС-2017 показали перспективный российский беспилотник класса MALE
«Мегафон» дал оскорбленному клиенту скидку до конца тысячелетия
Все материалы
Силовые структуры
Под шумок на волю
Суд освободил из СИЗО осужденного за разбой инвалида Мамаева
По ту сторону протеста
Как проходят несогласованные акции в Москве: версия бойцов Росгвардии
Высота нарушений
Почему в России не могут решить проблему авиадебоширов
Бывшего ростовского депутата отправили в колонию за контрабанду алмазов из ОАЭ
Следователи проверят сообщение об избиении сотни заключенных в брянской колонии
Маньяку-душителю по прозвищу Лифтер отказали в УДО
Первые транспортные самолеты Ил-214 передадут военным после 2024 года
Все материалы
Наука и техника
Планета Х (в представлении художника)Сколько их
В Солнечной системе обнаружили новую планету
Расходимся
Что скрывается за слухами об iPhone 8
Простой рецепт
Как спровоцировать революцию с кровавыми жертвами и беспощадными погромами
«Древнейший смайлик» нашли в Турции
Раскрыты сроки наступления глобальных пожаров в Сибири
Робот Федор научился садиться на шпагат
НАСА выложило архивные записи на YouTube
Все материалы
Спорт
Рамзан и рабона
Кадыров с Роналдиньо, Басков с лезгинкой, «Спартак» без победы — итоги тура РФПЛ
Фанаты сбили снимавший футбольный матч коптер туалетной бумагой
Шарапова попала в квалификацию US Open
Состояние ног участника «Тур де Франс» ужаснуло его подписчиков
Дмитрий Сычев забил первый мяч в ПФЛ
Отбывающий условный срок бывший чемпион мира по боксу укусил подругу за лицо
«Зенит» открыл вакансию футболиста с зарплатой от 40 тысяч рублей
Все материалы
Культура
Родиться жертвой, переродиться мстителем
Как отстаивали свои права женщины в Древней Индии
Ямайский хастл
Сутенеры, криминальные элементы и танцовщицы стриптиза в объективе Айвара Уигана
Брайан МэйСекс, диссертация, рок-н-ролл
Брайан Мэй и другие артисты, добившиеся успехов на научном поприще
Лайма Вайкуле рассказала о травме лица лидера «Мумий Тролля»
Дженнифер Лоуренс стошнило на бродвейской постановке по роману «1984»
Премия Кандинского объявила номинантов
Нет смерти для меня
В новостях все врут: Джордж А. Ромеро не умрет никогда
Все материалы
Интернет и СМИ
Ракетно-бомбовый угар
Кто разоблачает российских военных в Сирии и ищет их следы на Донбассе
Обмайниться можно
Кто прячется в горах ради миллионов долларов в биткоинах
Обнаженная грусть
Что стоит за самыми проникновенными фотографиями мира
В сети удивились замурованному в стене неизвестному существу
Дом Юлии Латыниной облили зловонной жидкостью
«Съеденного акулой» челябинца возненавидели в сети
Звезда КВН рассказал об угрозах после шутки «курлы-мурлы» о казахском языке
Все материалы
Ценности
Горел асфальт
Кто дошел до финиша в автомарафоне Russian Endurance Challenge
Соблазнительные формы
Эксперименты дизайнеров над отечественными спортсменами
Носки Vetements и туфли Christian LouboutinВ ноги ушло
Носки как способ самовыразиться и войти в мир люксовой моды
Сестра Ким Кардашьян представила совместный проект Balmain и Beats by Dr Dre
Rolls-Royce опубликовал первое фото нового Phantom
Van Cleef & Arpels показал броши-трансформеры с попугаем и Царевной-Лебедью
Поклонников Audi прокатят по автобану на автопилотируемом прототипе
Все материалы
Путешествия
Налог на отдых
Что ждет россиян после принятия закона о курортном сборе
В гостях у гейши
Особенности сексуальной культуры в современной Японии
Лариса Аханова: «Зачем ехать в самое дождливое место на планете»
О популярных туристических уголках, где погода хуже, чем в Москве
Эксперты перечислили негативные последствия курортного сбора
Пранкеры на самолетах обматерили туристов на французском пляже
Названы популярные у россиян страны Европы для отдыха компанией и в одиночку
В Крыму рассказали о преимуществах курортного сбора
Все материалы
Из жизни
Любовница с процессором
Кому нужны секс-роботы и чем они могут быть опасны
Завтрак сумоиста
Фотоистория про закулисную жизнь хранителей древнего японского единоборства
«В этой стране я ощущаю социальную стабильность»
История москвички, переехавшей в Бельгию
Защитники животных спасли 149 собак с мясной фермы в Южной Корее
Американский спасатель на руках отнес в воду выбросившуюся на пляж акулу
Наши руки не для скуки
Что крутили вместо спиннера в разные времена
Ловцы омаров спасли молодого тюленя из рыбацкой сети у берегов США
Все материалы
Первый пикап Mercedes-Benz в деталях
5 главных фактов о новом Mercedes-Benz X-Class
Машины Кларксона, Мэя и Хаммонда
Какие автомобили появятся в новом сезоне The Grand Tour
Самые мощные серийные пикапы в мире
Восемь машин с грузовой платформой, которые адски быстры
Тест: угадай «Тойоту»
Бесчеловечный квиз для любителей (и ненавистников) японской марки
Компания BMW привезла в Россию большой хэтчбек за 3,5 миллиона рублей
Rolls-Royce показал фару нового сверхроскошного седана
Блогер выстрелил 20-миллиметровым снарядом через Lamborghini
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы