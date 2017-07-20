Налог на отдых

В среду, 19 июля, Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает взимание специального налога с туристов, которые посещают Алтайский и Краснодарский край, Ставрополье, а также Крым. «Лента.ру» оценила значение и перспективы нововведения.

Суть вопроса

В соответствии с новым законом, с 1 января 2018 года каждый, кто приезжает на отдых в один из четырех российских регионов, должен уплатить курортный налог. Размер выплаты зависит от сезона, расположения курорта, продолжительности проживания в конкретном месте и других факторов. Конкретную сумму субъекты РФ вправе устанавливать самостоятельно, но она не должна превышать 50 рублей в сутки с человека в 2018 году и 100 рублей в последующие годы. От налога освобождаются инвалиды I и II групп, ветераны, блокадники, герои СССР и России, лица, прибывшие на курорт для специализированного лечения, несовершеннолетние и некоторые другие льготные категории граждан. Их окончательный список также остается прерогативой региональных властей.

Право взимать курортный сбор предоставлено любому объекту размещения (гостиницам, санаториям, хостелам, гостевым домам, кемпингам, частным апартаментам и т.д.), оказывающему соответствующие услуги на легальной основе.

Все собранные средства планируется направить на развитие региональной туристической инфраструктуры Фото: Артем Креминский / РИА Новости

По прогнозам, за четыре года сумма поступлений в местный бюджет будет довольно значительной. Она составит от 2,02 миллиарда рублей в Ставропольском крае до 16,4 миллиарда рублей в Крыму.

Все собранные средства планируется направить на развитие объектов региональной туристической инфраструктуры. К таковым относятся объекты лечебно-оздоровительного, спортивного, социально-культурного и рекреационного назначения, включая леса, парки, пляжи и набережные. Пока нововведение объявлено временной мерой. Эксперимент продлится пять лет — до 31 декабря 2022-го. После оценки его экономической целесообразности будет принято решение, сохранять ли его в нынешнем виде и распространять ли на другие регионы.

Мировой опыт

Существуют две основные модели курортного сбора: либо турист платит фиксированную сумму в сутки или процент от стоимости оказываемых услуг непосредственно отельеру, либо курортный сбор сразу включается туроператором в стоимость тура. В последнем случае деньги делятся в заранее оговоренной пропорции между туроператором, региональными властями и конкретным отельером.

Курортный сбор — обычная практика во многих странах мира, и ее эффективность не вызывает сомнений. Только в Европе туристический налог ввели у себя 14 государств. Его сумма зависит от множества факторов — от страны, города, типа размещения, уровня гостиницы и даже стоимости конкретного номера. Например, в разных частях Италии курортный сбор колеблется от 0,5 до 7 евро, во Франции — от 1 до 3 евро, в Испании — от 0,7 до 2,5 евро, в Австрии — от 1 до 2,5 евро, в Бельгии — от 2,15 до 8,75 евро, в Болгарии — от 0,5 до 1,5 евро, в Хорватии — от 0,25 до 1 евро. В Париже — 0,99 евро за ночь в отеле от трех звезд и ниже, в четырех- и пятизвездочных — от 1,5 до 4,4 евро. В Гааге с постояльца кемпинга возьмут 1,27 евро, а с обитателя пятизвездочного отеля — 4,76 евро. В Берлине, Кельне и Амстердаме сбор привязан исключительно к номеру и составляет 5 процентов от его стоимости. В Будапеште эта сумма не превышает 4 процентов.

В других уголках планеты туристический сбор еще больше. Так, в Нью-Йорке он состоит из двух частей — фиксированной и плавающей. Первая составляет 2 доллара за ночь с человека. Вторая привязана к стоимости номера в сутки и равна 13,25 процента. В Египте туристы платят 7 долларов, в Таиланде — 12 евро, в Доминиканской Республике — 20 долларов, на Кубе — примерно 22 евро. В Марокко сумма туристического сбора зависит от стоимости авиабилета. Пассажиры бизнес-класса платят 400 дирхамов (около 36 евро), а прибывающие в страну эконом-классом — в четыре раза меньше.

Право взимать курортный сбор предоставлено любому объекту размещения, работающему на легальной основе Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Вырученные средства поступают в местный бюджет и расходуются на поддержание туристической инфраструктуры в широком смысле слова — не только на благоустройство, но также на проведение различных фестивалей и реставрацию памятников. А в Барселоне знаменитый храм Саграда Фамилия достраивается именно на деньги туристов.

В некоторых странах, например, в эмирате Рас-эль-Хайм, действует прогрессивная шкала налогообложения, благодаря которой бюджетные туристы не платят за богатых.

С 1991 по 2004 годы курортный сбор существовал и в России. Он был установлен в размере 5 процентов от минимальной месячной зарплаты Для гостей из дальнего зарубежья сумма была выше. В середине 2000-х, в рамках общего курса на резкое сокращение налогов для вывода бизнеса из тени, от сбора отказались.

Чего ждать

Участники отечественного туристического рынка в целом позитивно оценили данное постановление.

«Введение курортного сбора — это правильный путь», — полагает гендиректор холдинга «Випсервис» и советник главы Ростуризма Дмитрий Горин. — Однако в первый год было бы правильней сделать его фиксированным и взимать единую сумму за всю поездку».

По мнению председателя комитета Госсовета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, это решение положительно скажется на развитии отрасли. «Новый закон поможет легализовать деятельность многих объектов размещения, — заявил Черняк «Ленте.ру». — Кроме того, доходы от сбора пойдут на развитие курортной инфраструктуры, которая стремительно изнашивается из-за колоссального притока туристов в высокий сезон».

С ним согласен директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес. «Эта мера — на пользу отечественным курортам. Улучшение инфраструктуры приведет к развитию въездного и внутреннего туризма. При этом важно, чтобы полученные средства шли исключительно на развитие туризма в тех регионах, где они были собраны», — отметил Гинес.

Напротив, директор по связям с общественностью компании Tez Tour Лариса Аханова считает, что курортный сбор было бы логичнее вводить только после того, как вся туристическая инфраструктура страны будет приведена к общему знаменателю. «В среднем россияне отдыхают на российских курортах 7−10 дней. Причем бюджетным отдых внутри страны назвать нельзя. Для семьи из нескольких человек курортный сбор может представлять существенную сумму. А значит, есть опасность, что туристы отреагируют уходом в нелегальный сектор», — сказала Аханова.

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С ней согласна PR-директор компании BSI Group Светлана Баранова. «Стоимость отдыха — одно из главных преимуществ российских курортов. Поэтому вводить дополнительный сбор необходимо максимально продуманно и осторожно, иначе последствия могут быть негативными», — прокомментировала Баранова.

Остается добавить, что во всех четырех регионах, перечисленных в новом законе о введении курортного сбора, в 2017 году отмечен рост турпотока по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. По данным компании Biletix, объем продаж авиабилетов а Горно-Алтайск увеличился на 34 процента, в Сочи — на 20 процентов, в Минеральные Воды — на 75 процентов. Что касается Крыма, то полуостров продолжает оставаться наиболее востребованным туристическим направлением на летний сезон.