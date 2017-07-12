Ростуризм выступил против налога на зарубежный отдых

Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов высказался против инициативы о налоге на зарубежный отдых. Об этом в среду, 12 июля, сообщает телеканал RT.

«Наши граждане имеют право отдыхать там, где они считают нужным. Это право им даровано конституцией. Человек может ехать отдыхать за рубеж и не должен платить за это никаких сборов», — подчеркнул чиновник. Сафонов также добавил, что федеральное агентство пока не получало документ с соответствующим предложением.

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Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков назвал идею ввести выездной сбор спорной, передает агентство городских новостей «Москва».

«В сфере отдыха, туризма должна быть конкуренция, привлекательность. Все строится на лояльности. Можно вообще запретить всем нашим туристам выезжать, и они будут находиться в России. Но от этого наши курорты не станут краше», — считает Ремезков.

По словам депутата, бизнес обычно привлекает клиентов промоакциями и другими видами рекламной активности, а не новыми налогами.

С идеей ввести сбор с отправляющихся за рубеж по путевкам россиян выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он заявил, что сумма налога не должна превышать 100 рублей в сутки. Вырученные таким образом средства можно использовать для развития туристической инфраструктуры Кубани, Крыма и других внутренних направлений отдыха, считает Петров.

