Турбизнес отреагировал на сообщения о подготовке Украиной блокады Крыма

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что попытка властей Украины организовать туристическую блокаду Крыма не повредит экономике республики. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает телеканал RT.

По словам представителя РСТ, сейчас гости с Украины составляют меньше десяти процентов от общего потока путешественников в Крым. Подавляющее большинство отдыхающих на полуострове — это россияне, отметил Барзыкин.

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При этом число украинских туристов в регионе растет, что свидетельствует об их интересе к направлению, добавил вице-президент РСТ. У многих граждан этого государства на полуострове есть недвижимость, знакомые. Кроме того, поездки туда обходятся жителям Украины дешевле, нежели путешествия в Европу, полагает Барзыкин.

Таким образом, Киев лишает своих граждан возможности доступного отдыха, подчеркнул эксперт. «Потеряют лишь украинские туристы, которые будут ограничены во въезде», — добавил он.

Ранее во вторник о подготовке туристической блокады полуострова рассказал глава межнационального комитета Крыма Заур Смирнов. По его словам, Киев дал указание пограничной службе препятствовать выезду украинцев на отдых в российский регион.