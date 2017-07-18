Власти Крыма сообщили о подготовке Украиной туристической блокады региона

Власти Украины пытаются организовать туристическую блокаду Крыма, заявил глава межнационального комитета республики Заур Смирнов. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает РИА Новости.

По словам Смирнова, Киев дал указания пограничной службе создавать искусственные препятствия тем украинцам, которые хотят выехать на отдых в Крым. Такой информацией поделились источники в этом силовом ведомстве, пояснил он.

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«Мы рады видеть украинских туристов в Крыму, где для всех отдыхающих созданы комфортабельные условия и гарантирована безопасность», — заверил Смирнов. Он добавил, что попытка блокировать поездки граждан Украины на полуостров региональные власти не пугает.

В понедельник, 17 июля, ФСБ России сообщила, что на границе Херсонской области с Крымом с украинской стороны скопились десятки автомобилей с туристами. По данным российских пограничников, машины ждали очереди от 10 до 13 часов. При этом украинская сторона не объясняла причин задержек.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года. Украина не признает итоги плебисцита и считает полуостров своей временно оккупированной территорией.

