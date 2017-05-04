В Крыму назвали число украинских туристов за первые дни майских праздников

В первые дни майских праздников Крым посетили 11 тысяч граждан Украины. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, передает агентство «Крыминформ».

Отмечается, что на майских праздниках зафиксировано существенное увеличение транспортного и пассажирского потоков через автомобильные пункты пропуска на севере полуострова. «В период с 28 по 1 мая только в пункте пропуска "Джанкой" российско-украинскую границу в общей сложности пересекло свыше 18 тысяч человек, из них 11,5 тысяч граждан Украины, прибывших в Крым на отдых, и более трех тысяч автомобилей», — сообщили в пресс-службе.

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Подчеркивается, что больше всего желающих пересечь границу было 29 апреля. Погранконтроль прошли почти 5,6 тысяч граждан и более 800 транспортных средств.

В августе 2016-го вице-премьер регионального правительства Руслан Бальбек заявил, что полуостров с начала года посетили 550 тысяч граждан Украины. Чиновник отметил, что это почти на 100 тысяч больше, чем за весь 2015 год.

Крым стал частью России весной 2014 года по итогам проведенного там референдума. Украина считает полуостров оккупированной территорией и призывает его вернуть. В Москве, в свою очередь, настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права, и указывают, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.