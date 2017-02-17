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Крымские власти обвинили Киев в стремлении развязать «диверсионную войну»

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Киев, не препятствуя деятельности экстремистских объединений, тем самым санкционирует развязывание диверсионной войны в Крыму. Такое мнение РИА Новости в пятницу, 17 февраля, высказал член крымского правительства Заур Смирнов.

«Киевские власти от своего бессилия решили пойти на крайние меры, фактически санкционируя развязывание диверсионной войны в Крыму. Мы видим, как официальный Киев не препятствует экстремистским батальонам, главари которых в открытую говорят о военной агрессии в сторону Крыма», — заявил он.

Смирнов также подчеркнул, что, стремясь активизировать диверсионную работу, в Крыму, Киев пытается для этого использовать крымских татар из батальона «Аскер». «Крымские власти и спецслужбы смогут эффективно противостоять всем враждебным и агрессивным планам киевского режима», — заверил член правительства Крыма.

Ранее 17 февраля погранслужба ФСБ по региону по задержала гражданина Украины Сеит-Ибраима Зайтуллаева при попытке незаконно пересечь государственную границу. На допросе тот признался, что больше года состоит в батальоне «Аскер», где готовят исполнителей диверсий на полуострове.

«Аскер» — крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана, он был создан в январе 2016 года. Отряд формировался при поддержке запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа». Большинство бойцов «Аскера» исповедует ислам.

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