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ФСБ задержала боевика «Аскера» при попытке проникнуть в Крым

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Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по республике Крым задержали члена батальона «Аскер» при попытке незаконно пересечь госграницу. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Задержан гражданин Украины Зайтуллаев Сеит-Ибраим Эскендерович, 1997 года рождения, пытавшийся пересечь государственную границу в обход пункта пропуска. Во время личного досмотра у Зайтуллаева С.Э. обнаружено удостоверение участника гражданского формирования "Аскер"», — говорится в сообщении.

Как объяснили в пресс-службе, во время допроса нарушитель, заявивший о своем более чем годичном членстве в «Аскере», рассказал, что в крымско-татарском формировании готовят исполнителей диверсий на полуострове, «в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации»).

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Крыма сообщает, что задержанного поместили в изолятор временного содержания в Симферополе, с ним работают следователи.

10 августа 2016 года ФСБ заявила о раскрытии в Крыму агентурной сети украинской военной разведки. В ночь на 7 августа у Армянска была найдена группа диверсантов, при ее задержании погиб сотрудник российской спецслужбы. В следующую ночь на полуостров попыталась прорваться вторая разведгруппа, в результате погиб российский военнослужащий.

«Аскер» — крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана, он был создан в январе 2016 года. Отряд формировался при поддержке запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа». Большинство бойцов «Аскера» исповедует ислам.

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