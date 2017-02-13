В меджилисе сообщили о нападении ВСУ на крымско-татарский батальон

База крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана в Херсонской области Украины была атакована подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 13 февраля, на своей странице в Facebook сообщил лидер запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров.

Он назвал вторжение военнослужащих ВСУ в расположение части «немотивированным». «В ходе инцидента военнослужащими ВС Украины были повреждены отдельные сооружения и имущество общественной организации "Аскер" (так называется база батальона — прим. «Ленты.ру»)», — отметил Чубаров.

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Лидер меджлиса информировал, что на базе формирования работают представители правоохранительных органов.

Ранее в понедельник сообщалось, что вечером 12 февраля неизвестные люди в военной форме атаковали и захватили базу батальона имени Номана Челебиджихана в селе Чонгар на границе с Крымом.

В сентябре 2016 года два бежавших в Крым бойца этого формирования заявили, что командование части собиралось не только устроить провокации в Крыму, но шантажировать украинские власти возможностью диверсий на Запорожской АЭС и Каховском водохранилище.

Так называемый батальон имени Номана Челебиджихана в 2016-м при поддержке запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа».В ряды части вступили участники блокады Крыма, устроенной активистами меджлиса в 2015 году.

