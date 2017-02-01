Украинцы попросили власти Крыма обеспечить их литературой на крымско-татарском

Жители граничащей с Крымом Херсонской области Украины попросили власти полуострова обеспечить их изданными в России книгами и газетами на крымско-татарском языке. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу Государственного комитета по межнациональным отношениям Крыма Заура Смирнова.

«К нам обращаются жители приграничных с Крымом территорий: из Херсона и Геническа. Они просят, чтобы поступала наша печатная продукция к ним, в том числе в школы, газеты на крымско-татарском языке», — отметил Смирнов.

В мае 2016-го депутат Верховной Рады, лидер запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров заявил, что Киев потерял Крым из-за игнорирования прав крымских татар на самоопределение.

В том же месяце президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва считает закрытым вопрос о принадлежности полуострова. Он добавил, что «никаких обсуждений по этому поводу ни с кем Россия вести не будет».

В апреле 2014-го после воссоединения Крыма с Россией Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов Крыма, пострадавших от репрессий. Крымско-татарский язык в регионе был признан государственным наряду с русским и украинским.

