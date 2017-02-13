На базе крымско-татарского батальона нашли склад нелегального оружия

На базе крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана (также известен как «Аскер») в Херсонской области Украины на границе с Крымом обнаружили склад нелегального оружия. Об этом в понедельник, 13 февраля, со ссылкой на советника главы украинского МВД сообщает «Страна».

«Было выявлено около 50 "Мух" (реактивный противотанковый гранатомет — прим. «Ленты.ру»), больше 60 цинков с патронами (в одном цинке 600 патронов), была взрывчатка, найден тротил, автоматы Калашникова, четыре пулемета ПК. Нашли даже американскую винтовку М16», — заявил Кива.

По его словам, украинские силовики направились на базу батальона для проверки информации о незарегистрированном оружии. После обнаружения склада «во избежание возможных терактов и неконтролируемых ситуаций на границе» бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) изъяли боеприпасы. После чего выезд автомобиля, в который было сложено оружие, заблокировали боевики батальона.

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«Они ("аскеровцы") начали бросаться под машины, встали живым щитом, не пропускают военных и провоцируют их. Пускай Чубаров (лидер запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" — прим. «Ленты.ру») скажет, каким законом объясняется нахождение там этого оружия. Это бесконтрольная группа лиц с оружием на границе. Хотят защищать страну — пускай вступают в ВСУ и защищают», — прокомментировал Кива.

Ранее в понедельник стало известно о стычке на базе батальона имени Номана Челебиджихана между бойцами формирования и подразделениями ВСУ. По информации украинских военных, «максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования» первоначально сами прибыли на позиции одного из подразделений ВСУ (очевидно, оно занималось боевой учебой — прим. «Ленты.ру»). «Сообщение о нападении ВСУ на общественную организацию "Аскер" является не чем иным, как очередным фейком и попыткой очернить Вооруженные силы Украины», — заявили в командовании центра «Юг».

В свою очередь Рефат Чубаров на своей странице в Facebook рассказал о «немотивированном» вторжении военнослужащих ВСУ в расположение части.

Батальон имени Номана Челебиджихана был сформирован в 2016-м при поддержке меджлиса. В ряды части вступили участники так называемой блокады Крыма, организованной активистами меджлиса в 2015 году.