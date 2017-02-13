В меджлисе заявили о примирении боевиков крымско-татарского батальона с ВСУ

Конфликт, возникший между дислоцирующимся в Херсонской области крымско-татарским батальоном имени Номана Челебиджихана (также известен как «Аскер») и украинскими силовиками, исчерпан. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил на своей странице в Facebook лидер запрещенного в России экстремистского меджлиса Рефат Чубаров.

«Инцидент на "Чонгаре" исчерпан, но он не мог не случиться, поскольку неоправданно долго затянулось принятие решения о создании в составе ВСУ или Национальной гвардии отдельного крымско-татарского воинского подразделения, в котором могли бы служить граждане Украины — жители Крыма, как крымские татары, так и лица других национальностей», — написал Чубаров.

По его словам, в ожидании решения бойцы «в составе общественной организации "Аскер" проводили воинскую подготовку, содействовали пограничной и таможенной службам Украины на КПП "Чонгар", "Чаплынка" и "Каланчак" в контроле за перемещением людей и транспорта». Однако, отметил он, контроль так называемых общественников многим мешал.

Как сказал Чубаров, к 11 утра военнослужащие и полиция покинули базу батальона в поселке Чонгар, а члены формирования «возвратились к ежедневным занятиям и обеспечением жизнедеятельности лагеря дислокации».

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О стычке на базе батальона между бойцами формирования и подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало известно в понедельник утром. По информации украинских военных, «максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования» первоначально сами прибыли на позиции одного из подразделений ВСУ (очевидно, оно занималось боевой учебой — прим. «Ленты.ру»).

Позднее советник главы МВД Украины Илья Кива рассказал, что на базе формирования обнаружили склад нелегального оружия. В частности, в арсенале были гранатометы, автоматы и пулеметы Калашникова. По информации Кивы, силовики направились на базу именно для проверки информации о незарегистрированном оружии. После обнаружения склада «во избежание возможных терактов и неконтролируемых ситуаций на границе» бойцы ВСУ изъяли боеприпасы. Выезд автомобиля, в который было сложено оружие, заблокировали боевики батальона, начался конфликт.

Батальон имени Номана Челебиджихана был сформирован в 2016-м при поддержке меджлиса. В ряды части вступили участники так называемой блокады Крыма, организованной активистами меджлиса в 2015 году.