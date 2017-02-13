Комбат ВСУ извинился перед крымско-татарским батальоном

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Командир 34-го батальона 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шпанко извинился за стычку с участием военнослужащих, произошедшую на базе крымско-татарского подразделения «Аскер» в Херсонской области. Об этом в Facebook сообщил журналист телеканала ATR Осман Пашаев.

«За вчерашние события приношу свои извинения. Надеюсь, что мы с вами дальше будем нести службу совместно. Все, что мы немного поломали, мы все до ума доведем, все сделаем», — заверил Шпанко. О том, что конфликт исчерпан, заявили и в руководстве меджлиса, поддерживающего «Аскер».

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Об участии военных в инциденте в селе Чонгар на границе с Крымом стало известно от командования «Юг» ВСУ. Как пояснили в МВД Украины, силовики направились на базу «Аскера» для проверки информации о незарегистрированном оружии. По сведениям ведомства, там были найдены реактивные противотанковые гранатометы, взрывчатка, автоматы и пулеметы. Арсенал изъяли.

Радио «Куреш» сообщало, что нападение на место дислокации крымско-татарского батальона было совершено вечером 12 февраля. Люди в камуфляже на бронетранспортере протаранили забор и, угрожая оружием, захватили весь личный состав подразделения.

«Аскер» — крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана — был создан в январе 2016 года. Отряд формировался при поддержке запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа».