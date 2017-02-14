Минобороны Украины предложило боевикам «Аскера» стать мусульманскими морпехами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы принять боевиков крымско-татарского подразделения «Аскер» на службу в морскую пехоту. С таким заявлением выступил министр обороны страны Степан Полторак во время встречи с депутатом Верховной Рады Рефатом Чубаровым, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Вооруженные силы Украины готовы рассмотреть заявления членов общественного объединения "Аскер", которые изъявят в порядке, предусмотренном законом, добровольное желание служить в составе крымского подразделения бригады морской пехоты ВМС», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что формирование подразделения будет происходить с учетом вероисповедания и традиций личного состава. В частности, будут созданы условия для удовлетворения религиозных потребностей.

13 февраля командир 34-го батальона 57-й бригады ВСУ Сергей Шпанко извинился за стычку с участием силовиков, произошедшую на базе подразделения «Аскер» в Херсонской области.

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Ранее в тот же день об участии украинских военных в инциденте в селе Чонгар на границе с Крымом сообщило командование «Юг» ВСУ. Отмечалось, что силовики направились на базу «Аскера» для проверки информации о незарегистрированном оружии. По их данным, там были найдены реактивные противотанковые гранатометы, взрывчатка, автоматы и пулеметы. Арсенал изъяли.

Нападение на место дислокации крымско-татарского батальона было совершено вечером 12 февраля. Люди в камуфляже на бронетранспортере протаранили забор и, угрожая оружием, захватили весь личный состав подразделения.

«Аскер» — крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана — был создан в январе 2016 года. Отряд формировался при поддержке запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа». Большинство бойцов «Аскера» исповедует Ислам.