Крым впервые попал в топ-5 популярных направлений перелетов у бизнес-туристов

Симферополь оказался пятым по популярности у бизнес-туристов городом для перелетов по России. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Аэроклуб», поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 17 июля.

Эксперты пришли к такому выводу, изучив информацию о бронировании авиабилетов за первую половину 2017 года. Как отмечают специалисты, крымский населенный пункт впервые вошел в рейтинг востребованных у деловых путешественников направлений.

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Лидирует в данном плане Москва, следом идет Санкт-Петербург. Замкнул тройку Сочи. Четвертое место досталось Краснодару. Кроме того, сообщается, что с января по июнь количество забронированных бизнес-туристами авиабилетов по России выросло на 63 процента по сравнению с тем же периодом 2016 года. Спрос на перелеты за рубеж увеличился на 82 процента.

Самым популярным заграничным направлением текущего года был признан Париж. Вторую строчку занял Стамбул. При этом в 2016-м турецкий город не входил даже в топ-10 по популярности у российских деловых путешественников. На третьей позиции находится Лондон, в топ-5 также попали Амстердам и Минск.

Самым дорогим, по данным «Аэроклуба», перелетом, совершенным бизнес-туристом за первые шесть месяцев 2017-го, стал авиабилет Москва — Сан-Франциско (туда-обратно). За него сотрудник компании из энергодобывающего сектора заплатил 876 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в 2016 году Крым оказался невостребованным среди российских и зарубежных деловых путешественников.

