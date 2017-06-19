Туроператоры заметили резкое падение интереса россиян к Крыму

Количество забронированных россиянами путевок в Крым в конце мая упало на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает Rambler News Service.

Подобной информацией со ссылкой на данные от компаний поделилась пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. «По многолетним наблюдениям крымских партнеров, если в этот период идет снижение, то тенденцию уже не переломить — таким почти наверняка будет весь сезон», — добавила эксперт.

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Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах спрогнозировала, что по итогам текущего лета Крым может недосчитаться 30 процентов отдыхающих (по сравнению с июнем-августом 2016 года).

Гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что поток путешественников падает не только на полуостров, но и на другие курортные направления России, в частности Анапу и Сочи.

Он связал эту тенденцию со стабилизацией курса иностранных валют по отношению к рублю и открытием для российских туристов Турции с выгодными ценами на отдых. Неблагоприятными факторами также стали подорожание перевозки в Крым и плохая погода во многих регионах России в начале лета, сказал Ромашкин.

Ранее стало известно, что в 2016 году Крым остался невостребованным среди российских и иностранных бизнес-туристов.