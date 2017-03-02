Открылась продажа единых билетов в Крым

В России началась продажа единых билетов в Крым. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает компания «Единая транспортная дирекция» (ЕТД).

Билет можно использовать при проезде в города Крыма на поездах, автобусах и паромах. Перевозки стартуют с 30 апреля и будут осуществляться до 30 сентября.

Пассажиров, прибывших на поезде в Анапу или Краснодар, затем доставят на паромах и автобусах в семь городов полуострова — Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

Материалы по теме Крым с навигатором и без Как туристы верят спутникам, а местные жители над ними смеются

Стоимость автобусной и паромной составляющей единого билета осталась на уровне 2016 года. Она варьируется от 380 рублей (Анапа — Керчь) до 820 рублей (Краснодар — Ялта).

Оформить такой проездной можно за 60 дней до даты поездки в кассах любого железнодорожного вокзала или агентских сетей «Федеральной пассажирской компании», а также на сайте «Российских железных дорог» (РЖД).

В 2016 году единый билет также продавался с апреля по сентябрь. За этот период им воспользовалось свыше 409 тысячи пассажиров, что на 15 процентов больше показателей 2015 года.