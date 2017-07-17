На въезде в Крым с Украины образовались длинные очереди

На границе Херсонской области с Крымом с украинской стороны в понедельник, 17 июля, скопились автомобили, время ожидания составляет свыше 10 часов. Об этом ТАСС сообщили в крымском погрануправлении ФСБ России.

Люди в машинах, по данным пограничников, находятся в очереди от 10 до 13 часов, при этом украинская сторона не объясняет причин задержек.

«Визуально наибольшее количество автомобилей отмечается в пункте пропуска "Чонгар" с украинской стороны. Это граница Генического района Херсонской [области] и Джанкойского района Крыма, здесь более 70 автомобилей. Это в основном туристы, которые едут в Крым», — отметил собеседник агентства.

В погранслужбе заверили, что с крымской стороны проблем в приеме как по пешеходному направлению, так и по автомобильному нет. «Почему они не пускают в Крым туристов, мы не знаем», — сказал офицер.

За выходные дни, по данным российских пограничников, границу Украины с Крымом в трех существующих пунктах пропуска — Армянск, Перекоп и Чонгар — пересекли около 24 тысяч человек.

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С началом летнего сезона на украинско-российской границе отмечались большие скопления легковых автомобилей украинцев, следовавших в Крым на отдых. По оценкам властей региона, число жителей Украины составляет более 700 тысяч человек в общем шестимиллионном туристическом потоке.

Ранее в июле руководитель Ростуризма Олег Сафонов пригласил украинцев провести летний отдых в Крыму. «Украинские туристы едут. Мы надеемся, что их количество еще больше станет. По статистике, обычно их количество увеличивается в июле-августе. Мы ждем и приглашаем», — сказал он, заверив, что отдых на полуострове обходится путешественникам дешевле, чем в Турции.

В августе 2016 года вице-премьер Крыма Руслан Бальбек заявлял, что на полуострове отдохнули около 550 тысяч граждан Украины. Это на 100 тысяч туристов из соседней страны больше, чем за весь 2015 год.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Для въезда в Крым через КПП на границе с Украиной ее гражданам достаточно предъявить общегражданский или заграничный паспорт. Также необходимо заполнить миграционную карту, которую на обратном пути нужно предъявить пограничнику. Период пребывания на полуострове не должен превышать трех месяцев.