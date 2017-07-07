Глава Ростуризма позвал украинцев на отдых в Крым

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов пригласил украинцев провести летний отдых в Крыму. Его слова в пятницу, 7 июля, приводит РИА Новости.

«Украинские туристы едут. Мы надеемся, что их количество еще больше станет. По статистике, обычно их количество увеличивается в июле-августе. Мы ждем и приглашаем», — сказал Сафонов.

Он заверил, что отдых на полуострове обходится путешественникам дешевле, чем в Турции. «В настоящее время турпродукт, который предоставляется Крымом и Севастополем, является конкурентоспособным. Стоимость посещения Крыма и Севастополя ниже, нежели турецкого турпродукта», — сказал глава Ростуризма.

По данным Сафонова, на 1 июля Крым посетили 1 миллион 502 тысячи 900 человек. Этот показатель примерно соответствует уровню прошлого года, который признан рекордным.

В то же время в Ассоциации туроператоров России (АТОР) предсказывают, что по итогам года Крым потеряет 20-25 процентов турпотока. В качестве причины называются прохладная погода в начале лета, открытие курортов в Турции и рост цен на отдых.

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По итогам 2016 года Крым принял 5 миллионов 573 тысячи туристов. Некоторые чиновники спрогнозировали, что к 2019 году турпоток в Крым достигнет 10 миллионов отдыхающих.

В августе 2016 года вице-премьер регионального правительства Руслан Бальбек заявлял, что на полуострове отдохнули около 550 тысяч граждан Украины. Это на 100 тысяч туристов из соседней страны больше, чем за весь 2015 год.

Крым стал вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Для въезда в Крым через КПП на границе с Украиной ее гражданам достаточно предъявить общегражданский или заграничный паспорт. Также необходимо заполнить миграционную карту, которую на обратном пути нужно предъявить пограничнику. Период пребывания на полуострове не должен превышать трех месяцев.