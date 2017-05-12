За год Крым принял туристов из 64 стран

В 2016 году Крымские здравницы посетили туристы из 64 стран мира. Об этом рассказал глава комитета государственного совета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, предает агентство РИА Новости.

По словам чиновника, полуостров не собирается воевать с Турцией или Египтом в пляжном отношении. «У нас гораздо меньше солнечных дней в году, чем во многих других странах, но назовите хотя бы один санаторий или пансионат в Турции или в Египте», — отметил он.

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Черняк добавил, что за год в оздоровительных учреждениях Крыма побывали путешественники из Казахстана, Украины, США, Великобритании и других стран. «Для примера скажу, что уже второй год подряд на грязевое лечение в Саки с семьями приезжают граждане Израиля. На своем Мертвом море они зарабатывают деньги, а тратить их приезжают к нам», — добавил чиновник.

Черняк уточнил, что в будущем Крым планирует достичь показателей в 10 миллионов туристов в год.

В конце 2016 года представитель Российского союза туриндустрии прогнозировал падение потока отдыхающих в Крым летом 2017-го. Одной из причин этого, по мнению Бориса Зелинского, может стать планируемое большинством местных гостиниц повышение тарифов.