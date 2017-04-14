Россиянам предложат билеты в Абхазию по крымской системе

Компания «Единая транспортная дирекция» (ЕТД) запускает смешанные перевозки из Сочи в пять городов Абхазии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечают в ЕТД, туристов планируется отправлять железнодорожным и автомобильным транспортом от вокзала Адлер в Абхазию и обратно по системе единого билета, аналогичной той, что применяется для путешествий в Крым.

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Пассажиры смогут попасть в Гагру (550 рублей в один конец), Пицунду (700 рублей), Гудауту (850 рублей), Новый Афон (1 тысяча рублей) и Сухум (1,2 тысячи рублей). Дети до двух лет путешествуют бесплатно.

На майские праздники и в летний сезон из Сочи планируются до восьми отправлений в сутки. Продажи билетов стартуют 20 апреля, перевозки — с 29-го числа.

В настоящее время ЕТД также продает единые билеты в Крым. Такой проездной документ позволяет добраться до семи городов полуострова на поездах, автобусах и паромах. Пассажиров будут доставлять в Крым в текущем году с 30 апреля по 30 сентября.