Глава Ростуризма предостерег российские отели от неоправданного повышения цен

Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов призвал владельцев отечественных отелей не допустить неоправданного роста цен грядущим летом. Об этом руководитель ведомства рассказал корреспонденту «Ленты.ру» во вторник, 25 апреля.

Повышение тарифов гостиницами в высокий сезон Сафонов назвал «стратегически неверным шагом» их руководства. По его словам, это снижает конкурентоспособность индустрии отдыха в России.

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«Отельеры ведущих туристических государств всего мира придерживаются политики лояльного потребителю ценообразования, и нам во время высокого летнего сезона для сохранения и повышения интереса со стороны путешественников к отечественным туристическим дестинациям важно придерживаться той же стратегии», — добавил глава ведомства.

Он отметил, что, по данным мэрии Сочи, рост стоимости размещения в городе грядущим летом составит максимум десять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Как отметили ранее в апреле ряд туроператоров, цены в сочинских отелях в июне-августе увеличатся в среднем на 15 процентов. Ситуация со стоимостью этих услуг будет лучше, чем в марте, заверили эксперты. Тогда, согласно информации сервиса Trivago, тарифы в гостиницах курорта подорожали почти на 30 процентов.

В декабре 2016 года представитель Российского союза туриндустрии прогнозировал падение потока отдыхающих в Крым летом 2017-го. Одной из причин этого, по мнению Бориса Зелинского, может стать планируемое большинством местных гостиниц повышение тарифов.

