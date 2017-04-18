Туроператоры рассказали о росте тарифов в отелях Сочи на лето

Тарифы в отелях Сочи летом текущего года вырастут в среднем на 15 процентов. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

О подорожании тарифов в сочинских гостиницах максимум на 15 процентов заявили представители TUI Россия, Coral Travel и АЛЕАН. В компании «Мультитур» говорят о показателе в 12 процентов.

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По оценкам «НТК Интурист», некоторые сочинские гостиницы категории четыре и пять звезд поднимают цены на лето на 25-30 процентов. У мини-отелей рост тарифов составил 15-20 процентов.

Меньше всего этим летом, по данным туроператора, подорожали санатории Сочи — в пределах 10 процентов.

Эксперты отмечают, что ситуация с ценами на сочинские гостиницы будет лучше, чем в марте текущего года. Тогда, по данным сервиса Trivago, услуги отелей подорожали почти на 30 процентов.

По прогнозам специалистов компании «Аэроклуб», пятизвездочные российские отели в текущем году повысят цены в среднем на 10 процентов, а гостиницы с тремя и четырьмя звездами — на 5-7 процентов.

