Эксперты спрогнозировали рост цен в отелях в 2017 году

Тарифы в пятизвездочных российских отелях в 2017 году, по прогнозам, вырастут в среднем на 10 процентов в сравнении с 2016-м. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «Аэроклуб», поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 26 декабря.

Как предполагают эксперты фирмы, также подорожают услуги гостиниц категорий три и четыре звезды. Рост составит пять-семь процентов.

Специалисты пояснили, что гостиницы в Москве и сетевые отели в крупных городах в регионах России весь год пользовались повышенным спросом, поэтому рост цен в 2017 году выглядит «весьма логично». Прочие объекты размещения в провинции не так популярны среди путешественников, однако они также вынуждены увеличивать тарифы из-за подорожания продуктов и ЖКХ, рассказали в «Аэроклубе».

В 2016 средний чек на проживание в российских отелях вырос за год на семь процентов в сравнении с 2015-м, за рубежом — на 10 процентов.

В июле туроператоры предрекли подорожание услуг в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга на 20-50 процентов в 2017 году в связи с увеличением спроса.