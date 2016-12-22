Крыму предрекли падение турпотока из-за Турции и Египта

Число отдыхающих в Крыму летом 2017 года может уменьшиться из-за возобновления чартеров в Турцию и возможного восстановления авиасообщения с Египтом. Об этом заявил представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Борис Зелинский, передает «Интерфакс» в четверг, 22 декабря.

Эксперт считает, что фактором риска для индустрии путешествий в Крыму является и планируемое в 2017 году повышение цен большинством местных гостиниц. По словам Зелинского, средний тариф вырастет примерно на десять процентов.

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Турпоток на полуостров может упасть и из-за стоимости билетов на самолеты, полагает представитель РСТ. «Традиционно второй год подряд авиаперелет в Крым значительно дороже, чем в аэропорты Краснодарского края», — подчеркнул Зелинский.

По данным Министерства курортов и туризма республики, за 11 месяцев 2016 года в регионе побывали 5,4 миллиона человек. Это на 22 процента больше, чем за январь-ноябрь 2015 года.

В середине декабря председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов выразил надежду на увеличение числа отдыхающих на полуострове до 10 миллионов в 2019 году.