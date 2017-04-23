Пограничники остановили пытавшегося провезти боеприпасы в Крым украинца

Украинские пограничники отдела «Чонгар» Бердянского отряда пресекли незаконный ввоз патронов в Крым. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Сотрудники ведомства осуществили погранконтроль следовавшего на полуостров автомобиля, за рулем которого находился гражданин Украины. «Служебная собака в бардачке автомобиля Land Rover обнаружил 18 патронов к травматическому оружию калибра 9 миллиметров», — говорится в сообщении.

Пограничники передали патроны в Национальную полицию.

В начале марта сообщалось о том, что пограничники и сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили в Крыму на окраине Евпатории в заброшенном здании тайник с оружием. В нем были спрятаны гранаты, магазины к автомату Калашникова и электродетонаторы.

