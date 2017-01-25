Россияне назвали главную причину недовольства отечественными отелями

Российские туристы больше всего недовольны стоимостью завтрака в отечественных отелях. Об этом в среду, 25 января, пишет газета «Известия».
К такому выводу пришли специалисты турсервиса OneTwoTrip, которые проанализировали отзывы россиян после посещения 220 тысяч гостиниц по всему миру. Выяснилось, что цена завтрака показалась завышенной 84 процентам отдыхающих. Отели с самым дорогим питанием, по мнению туристов, находятся в Сочи, Екатеринбурге, Самаре и Воронеже.
Директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес пояснил, что отрицательные отзывы путешественники оставляют, когда отданная за пищу сумма не соотносится с ассортиментом блюд. «Например, во многих гостиницах доплата за завтрак составляет 300–500 рублей в сутки, а на деле гостям предлагают стол с сандвичами и снеками. В итоге, оплатив номер с завтраком, турист ходит есть в местные кафе и рестораны», — рассказал эксперт.
Вторым фактором недовольства (75 процентов) российскими отелями стало состояние номеров. Больше всего отрицательных отзывов собрали объекты размещения в Ростове-на-Дону и Великом Новгороде.
Состояние номеров, по данным OneTwoTrip, стало главной причиной разочарования россиян в зарубежных гостиницах. На этот недостаток пожаловались 69 процентов оставивших отзывы человек. Антирейтинг возглавили Южная Америка и страны Азии.
Ценником завтрака в заграничных отелях недовольны 46 процентов россиян. Лидером по количеству отрицательных комментариев стали объекты размещения в Европе.
В октябре 2016 года в ходе опроса турсервиса momondo россияне рассказали, что больше всего их раздражает в отечественных и зарубежных гостиницах шумные соседи и грязь в номере.