Путин одобрил закон об отмене бесплатного багажа для невозвратных авиабилетов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который делает необязательным бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах. Соответствующий документ в воскресенье, 30 июля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Для обладателей возвратных билетов авиакомпания обязана предусмотреть минимум десять килограммов багажа для бесплатной транспортировки. В тексте документа подчеркивается, что авиакомпании обязаны информировать путешественников об условиях перевозки их вещей.
Кроме того, закон дает перевозчику право устанавливать норму бесплатного провоза ручной клади, руководствуясь при этом правилами, утвержденными Росавиацией. Габариты предмета должны позволять разместить его в салоне воздушного судна.
Авиакомпания также сможет отказать пассажиру в перелете в случае, если он не захочет оплачивать провоз багажа на условиях, предусмотренных договором воздушной перевозки.
25 июля Совет Федерации одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для пассажиров с невозвратными авиабилетами. Ранее в этом же месяце документ в финальном чтении был принят Госдумой.
Невозвратные авиабилеты появились в России в июне 2014 года, после вступления в силу соответствующих поправок к Воздушному кодексу.