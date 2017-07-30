Путин одобрил закон об отмене бесплатного багажа для невозвратных авиабилетов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который делает необязательным бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах. Соответствующий документ в воскресенье, 30 июля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Для обладателей возвратных билетов авиакомпания обязана предусмотреть минимум десять килограммов багажа для бесплатной транспортировки. В тексте документа подчеркивается, что авиакомпании обязаны информировать путешественников об условиях перевозки их вещей.

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Кроме того, закон дает перевозчику право устанавливать норму бесплатного провоза ручной клади, руководствуясь при этом правилами, утвержденными Росавиацией. Габариты предмета должны позволять разместить его в салоне воздушного судна.

Авиакомпания также сможет отказать пассажиру в перелете в случае, если он не захочет оплачивать провоз багажа на условиях, предусмотренных договором воздушной перевозки.

25 июля Совет Федерации одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для пассажиров с невозвратными авиабилетами. Ранее в этом же месяце документ в финальном чтении был принят Госдумой.

Невозвратные авиабилеты появились в России в июне 2014 года, после вступления в силу соответствующих поправок к Воздушному кодексу.