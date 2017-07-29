Путешествующие по России отдали предпочтение невозвратным авиабилетам

Большинство туристов предпочитает покупать невозвратные авиабилеты по России. Об этом эксперты сервиса для путешественников «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав информацию об авиабилетах по России, забронированных на портале за последние несколько лет. В итоге выяснилось, что свыше 72 процентов проездных документов, оформленных за январь-июль текущего года, оказались невозвратными. В 2016-м этот показатель составил 73,3 процента, в 2015-м — 74.

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За первые семь месяцев 2017 года средняя стоимость невозвратного билета составила 10,7 тысячи рублей в обе стороны. Цена возвратного находилась на отметке в 14,3 тысячи рублей, то есть на 25 процентов дороже.

С учетом экономичности подобных тарифов эксперты прогнозируют, что их доля в дальнейшем сохранится на уровне первой половины 2017 года или даже вырастет.

25 июля Совет Федерации одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для пассажиров с невозвратными авиабилетами. Ранее в этом же месяце документ в финальном чтении был принят Госдумой.

Невозвратные авиабилеты появились в России в июне 2014 года, после вступления в силу соответствующих поправок к Воздушному кодексу.