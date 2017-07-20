Дума приняла закон об отмене бесплатного провоза багажа для части авиапассажиров

Госдума в четверг, 20 июля, приняла в третьем, окончательном чтении закон, который делает необязательным бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом для обладателей возвратных билетов сохраняется право бесплатно транспортировать минимум десять килограммов багажа. Авиакомпании обязаны информировать путешественников об условиях перевозки их вещей, подчеркивается в тексте документа.

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Закон также дает перевозчику право устанавливать норму бесплатного провоза ручной клади, руководствуясь при этом правилами, утвержденными Росавиацией. Габариты предмета должны позволять разместить его в салоне воздушного судна.

Авиакомпания также сможет отказать пассажиру в перелете в случае, если он не захочет оплачивать провоз багажа на условиях, предусмотренных договором воздушной перевозки.

В августе 2016 года стало известно, что российские перевозчики предложили министерству транспорта максимально ограничить провоз ручной клади в салоне самолета, а также полностью отказаться от бесплатной транспортировки багажа.

